На вигляд – це як новий Renault Sandero, однак дещо менше. Натомість електромобіль має дуже запальний характер.

В Китаї Renault City K-ZE коштує 8600 доларів, а в Європі за нього проситимуть близько 11 тисяч євро, тобто десь 14 тисяч доларів. Перше таке привезли в Україну, в Одесу, де і пройшов перший тест-драйв цього авто.

За ці гроші ви отримаєте повноцінний міський електромобіль, в якому якість складання та матеріалів на сучасному рівні. Заводиться ключом, як в звичайних бензинових авто, та й в салоні не дуже відрізняється від бюджетних Renault. Тут цифрова панель приладів, великий екран мультимедіа, на якому дуже чітка картинка – він може програвати фото та відео з флешки та показувати "картинку" з камери заднього ходу.

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Все, що тут є, працює на повну потужність. "Пічка" одразу починає дути гарячим повітрям, склопідйомники – на всіх дверях, причому працюють дуже швидко. Найбільше відкриття Renault City K-ZE – це підвіска. Адже зазвичай на маленьких авто її роблять жорсткою. А тут вона м'яка і не гремить – дуже комфортна.

Характеристики моделі не вражають – електромотор має потужність всього 75 к.с. крутним моментом 125 Нм. З ним він може розганятися до 105 км/год. Батарея в автомобілі теж невелика – 27 кВт, виробник говорить, що на ній вона проїжджає 270 км. Але фактично взимку – вдвічі менше.

Дивіться перший відеоогляд Renault City K-ZE в Україні:

Цей екземпляр Renault City K-ZE розберуть на СТО, яке спеціалізується на електромобілях, та розкажуть, з яких елементів він складений.

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