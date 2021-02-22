Тайванська компанія Foxconn оголосила, що 2024 рік стане переломним для автомобільного ринку.

Тайванська компанія Foxconn, найбільше відома виробництвом смартфонів iPhone для корпорації Apple, пообіцяла до кінця року випустити три електромобіля, повідомляє Taiwan News.

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Це буде електричний автобус і дві легкові машини. У минулому році Foxconn представила власну архітектуру для електромобілів під назвою MIH і закликала інші компанії приєднатися до її розробки та виробництва. Тепер в рамках проекту MIH об’єдналися вже 736 компаній по всьому світу, запевняє Foxconn.

Рік тому тайванський концерн обіцяв до 2025 року зайняти 10% світового ринку електромобілів. Цю цифру в цей раз в компанії не згадували, але відзначили, що переломним роком для електромобілів в світі на їхню думку стане вже не 2025, а 2024 рік.

Цікаво, що плани Foxconn поки ніяк не узгоджуються з чутками про швидку появу електромобіля від Apple. За цим чуткам, американський гігант шукає партнера для випуску своєї першої машини, але в Тайвані він готовий тільки закуповувати комплектуючі, а складання планує довірити комусь ще. Поки відомо про провал переговорів Apple з концернами Hyundai і Nissan.