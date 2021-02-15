Це не купеподібний позашляховик, а справжнє купе, хоча й чотиридверне.

Каліфорнійський стартап Alpha Motor Corporation у грудні 2020 року представив свою першу модель – електричне купе в стилі ретро під назвою Ace. компактний спорткар із заднім приводом обіцяє цікаву динаміку і запас ходу більше 400 кілометрів при помірній початковій ціні у 32 тисяч доларів. Тепер же Alpha представила дві нових версії моделі – купе ce Performance Edition та позашляхове купе Jax.

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Jax має в основі те ж купе Alpha Ace, в конструкцію якого були внесені значні зміни. Перш за все, Jax набагато вищий, має позашляхові шини і силові бампери, багажник на даху та допоміжні ліхтарі. Крім того, дверки машини були вкорочені і доповнені парою задніх напівдверцят для полегшення доступу до заднього сидіння.

Фото: Alpha Jax / Alpha Motor Corporation

Позашляховик Jax буде пропонуватися або з одним переднім двигуном та переднім приводом, або з двома двигунами та повним приводом. Компанія обіцяє прискорення до сотні за 6,5 секунди та пробіг більше 400 кілометрів на одному заряді батареї на 75 кіловат-годин. Компанія встановила орієнтовну ціну на Jax від 38 000 до 48 000 доларів.



Купе Ace Performance Edition має не настільки сміливий на вигляд, як Jax, але може похвалитися набагато більшою швидкістю. Він доступний лише з двома електромоторами та повним приводом. До сотні електричне купе прискорюється за 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена двома сотнями кілометрів на годину.

Він має деякі зовнішні відмінності від базового купе Ace, включаючи великі колеса, а також передній спліттер, задній спойлер та задній дифузор. Ці аеродинамічні елементи також будуть доступні і для звичайного Ace у якості опцій. Ціни на Ace Performance Edition поки не оголошені.

Фото: Alpha Ace Performance Edition / Alpha Motor Corporation

Раніше Alpha повідомила, що передасть перші машини клієнтам в 2023 році. Базовий Alpha Ace з одним двигуном із заднім приводом має орієнтовну ціну від 32000 до 39000 доларів. Всі три моделі доступні для бронювання на веб-сайті компанії.