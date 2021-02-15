Это не купеобразный внедорожник, а настоящее купе, хотя и четырехдверное.

Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation в декабре 2020 года представил свою первую модель – электрическое купе в стиле ретро под названием Ace. компактный спорткар с задним приводом обещает интересную динамику и запас хода более 400 километров при умеренной начальной цене в 32 тысячи долларов. Теперь же Alpha представила две новых версии модели – купе ce Performance Edition и внедорожное купе Jax.

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Jax имеет в основе то же купе Alpha Ace, в конструкцию которого были внесены значительные изменения. Прежде всего, Jax намного выше, имеет внедорожные шины и силовые бамперы, багажник на крыше и вспомогательные фонари. Кроме того, дверки машины были укорочены и дополнены парой задних полудверей для облегчения доступа к заднему сиденью.

Фото: Alpha Jax / Alpha Motor Corporation

Внедорожник Jax будет предлагаться с одним передним двигателем и передним приводом, либо с двумя двигателями и полным приводом. Компания обещает ускорение до сотни за 6,5 секунды и пробег более 400 километров на одном заряде батареи на 75 киловатт-часов. Компания установила ориентировочную цену на Jax от 38 000 до 48 000 долларов.

Купе Ace Performance Edition имеет не столь смелый на вид, как Jax, но может похвастаться гораздо большей скоростью. Он доступен только с двумя электромоторами и полным приводом. До сотни электрическое купе ускоряется за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена двумя сотнями километров в час.

Он имеет некоторые внешние отличия от базового купе Ace, включая большие колеса, а также передний сплиттер, задний спойлер и задний диффузор. Эти аэродинамические элементы также будут доступны и для обычного Ace в качестве опций. Цены на Ace Performance Edition пока не объявлены.

Фото: Alpha Ace Performance Edition / Alpha Motor Corporation

Ранее Alpha сообщила, что передаст первые машины клиентам в 2023 году. Базовый Alpha Ace с одним двигателем с задним приводом имеет ориентировочную цену от 32000 до 39000 долларов. Все три модели доступны для бронирования на веб-сайте компании.