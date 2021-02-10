А также Когда ждать другие новинки Porsche в Украине.

В течение 2021 года Porsche представит 5 интересных новинок. Это Taycan с задним приводом, кроссовер Taycan Cross Turismo, спорткары 911 GT3 и Cayman GT4 RS и кроссовер Cayenne Coupe GT.

Электрический Taycan с задним приводом

Линейка автомобилей Porsche Taycan пополняется еще одной версией с задним приводом. Это 4-я версия электрокара, которая дополняет линейку Taycan Turbo S, Taycan Turbo и Taycan 4S. Первые Taycan с задним приводом появятся в дилерских центрах в первом квартале, стоимость новинки составит от 76 800 евро в эквиваленте (2 568 960 гривен).

Кроссовер Cayenne Coupe GT

Новая сверхмощная версия популярного кроссовера Cayenne Coupe. С 4-литровым двигателем мощностью 640 л. с. Цены на авто появятся в июне, а первые владельцы получат авто в конце года.

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Кроссовер Taycan Cross Turismo

Весной этого года Taycan презентуют в версии кроссовера. Он будет иметь более высокий клиренс и более утилитарные характеристики для повседневной эксплуатации. Новый Taycan Cross Turismo станет более удобным для большой семьи.

Спорткар 911 GT3

Создан демонстрировать максимальный результат на треке для гонок. За 7 мин 10 с спорткар проехал Нюрбургринг – трассу для гонок в Германии.

Напомним, что Porsche Panamera предлагают в 20 версиях

Спорткар Cayman GT4 RS

Только 1 000 авто в производстве. Лимитированная версия семьи родстеров разработана специально для новых рекордов на треках. Авто можно приобрести только по заказу.