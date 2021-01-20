Новинка присоединилась к Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S в списке предложений европейских дилеров под именем Taycan, без каких-либо дополнительных обозначений.

"Чистый" Taycan начального уровня внешне не отличается от машины в топовом оснащении. Как и другие версии, новый электрический седан будет доступен с батареями различной мощности и двумя уровнями отдачи силовой установки. Самый доступный Porsche Taycan в Германии стоит от 83 520 евро. Прием заказов открыт, первые машины прибудут к дилерам в середине марта.

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Линейка модели Porsche Taycan теперь представлена ​​четырьмя версиями: самой продуктивной и дорогой Taycan Turbo S и проще Taycan Turbo, Taycan 4S и начальным Taycan. Цены в Германии выглядят следующим образом:

Porsche Taycan – 83520 евро;

Porsche Taycan 4S – 106 487 евро;

Porsche Taycan Turbo – 153 016 евро;

Porsche Taycan Turbo S – 186 336 евро.



В Украине градация цен такова: 3 333 040 гривен, 4 726 360 гривен, 5 730 370 гривен, начиная с версии 4S. Появление доступной версии в Украине ожидается в ближайшие месяцы.

Базовая версия машины имеет только один электромотор на задней оси, но два варианта тяговой батареи. Блок Performance Battery на 79,2 киловатт-часа обеспечивает пробег на одном заряде до 431 километров (WLTP). Аккумулятор обеспечивает питание для производительности мотора в 326 лошадиных сил постоянной мощности и 408 – пиковой. Больше блок аккумуляторов Performance Battery Plus имеет емкость 93,4 киловатт-часа, обеспечивает пробег в 484+ километров и позволяет мотору показывать мощность в 380 и 476 лошадиных сил (номинальная/максимальная кратковременная). Время разгона до сотни одинаков для обеих версий и составляет 5,4 секунды. Максимальная скорость – 230 километров в час.

Зарядить с 5 до 80 процентов оба аккумулятора можно с 22,5 минуты, используя терминалы мощностью 225 и 270 киловатт. При интенсивных замедлениях, к аккумулятору возвращается до 265 киловатт энергии, с помощью рекуперации.

Porsche Taycan комплектуется адаптивной подвеской со стальными пружинами. Трехкамерные пневмостойки с функцией изменения клиренса по геометки доступны опционально. Тормоза спереди имеют диски диаметром 360 миллиметров и шестипоршневые суппорты, сзади – 358-миллиметровые диски и четырехпоршневые суппорты. За доплату предлагаются тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB) с дисками 410/365 миллиметров.

Оснащение нового Taycan мало чем уступает старшим версиям. Светодиодные фары, колеса Taycan Aero диаметром 19-дюймов, отделка салона комбинированной кожей, кресла с электрорегулировками, а также мультимедиа с дисплеем на 10,9 дюйма входят в базовое оснащение начальной модели.

Фото: Porsche Taycan / Porsche