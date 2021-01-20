Новинка приєдналась до Taycan 4S, Taycan Turbo та Taycan Turbo S у списку пропозицій європейських дилерів під іменем Taycan, без будь-яких додаткових позначень.

“Чистий” Taycan початкового рівня зовні не відрізняється від машини в топовому оснащенні. Як і інші версії, новий електричний седан буде доступний з батареями різної потужності і двома рівнями віддачі силової установки. Найдоступніший Porsche Taycan в Німеччині коштує від 83 520 євро. Прийом замовлень відкрито, перші машини прибудуть до дилерів в середині березня.

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Лінійка моделі Porsche Taycan тепер представлена чотирма версіями: найпродуктивнішою та найдорожчою Taycan Turbo S та простішими Taycan Turbo, Taycan 4S і початковим Taycan. Ціни в Німеччині виглядають наступним чином:

Porsche Taycan – 83 520 євро;

Porsche Taycan 4S – 106 487 євро;

Porsche Taycan Turbo – 153 016 євро;

Porsche Taycan Turbo S – 186 336 євро.

В Україні градація цін така: 3 333 040 гривень, 4 726 360 гривень, 5 730 370 гривень, починаючи з версії 4S. Поява доступнішої верії в Україні очікується в найближчі місяці.

Базова версія машини має лише один електромотор на задній осі, але два варіанти тягової батареї. Блок Performance Battery на 79,2 кіловат-години забезпечує пробіг на одному заряді до 431 кілометрів (WLTP). Акумулятор забезпечує живлення для продуктивності мотора у 326 кінських сил постійної потужності та 408 – пікової. Більший блок акумуляторів Performance Battery Plus має ємність 93,4 кіловат-години, забезпечує пробіг у 484+ кілометрів та дозволяє мотору показувати потужність у 380 та 476 кінських сил (номінальна/максимальна короткочасна). Час розгону до сотні однаковий для обох версій і становить 5,4 секунди. Максимальна швидкість – 230 кілометрів на годину.

Зарядити з 5 до 80 відсотків обидва акумулятора можна за 22,5 хвилини, використовуючи термінали потужністю 225 і 270 кіловат. При інтенсивних уповільненнях, до акумулятора повертається до 265 кіловат енергії, за допомогою рекуперації.

Porsche Taycan комплектується адаптивною підвіскою зі сталевими пружинами. Трикамерні пневмостійкі з функцією зміни кліренсу за геомітками доступні опційно. Гальма спереду мають диски діаметром 360 міліметрів і шестипоршневі супорти, ззаду – 358-міліметрові диски і чотирипоршневі супорти. За доплату пропонуються гальма Porsche Surface Coated Brake (PSCB) з дисками 410/365 міліметрів.

Оснащення нового Taycan мало чим поступається старшим версіям. Світлодіодні фари, колеса Taycan Aero діаметром 19-дюймів, оздоблення салону комбінованою шкірою, крісла з електрорегулюванням, а також мультимедіа з дисплеєм на 10,9 дюйма входять в базове оснащення початкової моделі.

Фото: Porsche Taycan / Porsche