У 2020 році до місцевих бюджетів фізичними особами сплачено 93,3 млн грн транспортного податку

Так, протягом січня-грудня 2020 року фізичними особами – платниками транспортного податку до місцевих бюджетів сплачено 93,3 млн гривень.

Читайте також: За майже 20% ввезених в Україну вживаних авто не сплатили податки

Протягом 2020 року 843 громадянами було придбано 855 легкових автомобілів 2020 року випуску, середньоринкова вартість яких становить понад 1 771,1 тис. грн, у тому числі 151 транспортний засіб вартістю понад 3 млн грн. Четверо з цих громадян подали декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік до НАЗК.

ДПС у рамках виконання функцій з реалізації податкової політики ініціює перед Мінекономрозвитку питання розширення бази оподаткування транспортним податком. Адже такі моделі авто, як Mclaren 720 S, 570 S, 540 C, орієнтовною вартістю понад 200 тис. дол., які ввозились в Україну в 2020 році, на офіційному вебсайті Мінекономрозвитку відсутні, а тому не були об’єктами оподаткування.