ДФС повідомила, що викрила фірму, котра за два роки без сплати податків імпортувала в Україну 130 тисяч автомобілів.

Згідно статистики Укравтопрому, за 11 місяців 2020 рок у в нашу країну було ввезено 313 тисяч вживаних авто. А минулого року – 408 тисяч авто з пробігом. Таким чином, 150 тисяч авто за два роки – це більше 18% від усіх ввезених в країну автомобілів.

Схема роботи цієї компанії, назву якої в ДФС не повідомляють, була наступною. Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, в Україну з Європи та США ввозили автомобілі та автозапчастини за заниженою митною вартістю. Продавали ці автомобілі за готівку фізичним особам, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин “підприємствам-скрутчикам” для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

Загалом було реалізовано понад 130 000 транспортних засобів. "Таким чином підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень" – зазначив в.о. Голови ДФС Дмитро Сосинович.

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Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Навряд чи така масштабна схема не обійшлася без сприяння високопосадовців. Втім, є можливість, що насправді ДФС заявило про такий "злочин" без усіх доказів саме перед Новим роком через намагання показати свою "успішну діяльність", як це часто буває після зміни керівництва.