ГФС сообщила, что разоблачила фирму, которая за два года без уплаты налогов импортировала в Украину 130 тысяч автомобилей.

Согласно статистике Укравтопрома, за 11 месяцев 2020 года в нашу страну было ввезено 313 тысяч подержанных автомобилей. А в прошлом году – 408 тысяч автомобилей с пробегом. Таким образом, 150 тысяч автомобилей за два года – это более 18% от всех ввезенных в страну автомобиле.

Схема работы этой компании, название которой в ГФС не сообщается, была следующей. Используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, в Украину из Европы и США ввозили автомобили и автозапчасти по заниженной таможенной стоимости. Продавали эти автомобили за наличные физическим лицам, а документально оформляли разборку автомобилей и продажа их запчастей "предприятиям-скрутчика" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Всего было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. "Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", – отметил и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович.

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Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Вряд ли такая масштабная схема не обошлось без содействия чиновников. Впрочем, есть вероятность, что на самом деле ГФС заявил о таком “преступление” без всех доказательств именно перед Новым годом из-за попытки показать свою "успешную деятельность", как это часто бывает после смены руководства.