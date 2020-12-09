Стоимость растаможки зависит от возраста автомобиля, его цены, объема и типа двигателя.

Чтобы понять, какой автомобиль дешевле растамаживать в Украине, нужно изучить формулу растаможки, которая была утверждена Законом Украины "О внесении изменений..." от 8.11.2018 г. и других законодательных документов (Таможенный Кодекс и др). Таким образом, растаможка в Украине рассчитывается по следующей формуле:

Сумма растаможки = акцизный налог + ввозная пошлина + НДС

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Соответственно, каждый из этих платежей влияет на сумму растаможки автомобиля. Рассмотрим, какие автомобили по этой формуле растамаживать дешевле.

Двигатель автомобиля

Наиболее выгодно ввозить электрический автомобиль. Ставка пошлины на него нулевая, НДС (20% на все остальные авто) – тоже нулевая, а акциз минимальный. Он высчитывается из мощности тягового аккумулятора и составляет 1 евро за каждый киловатт-час. То есть за 40-киловантый Nissan Leaf все таможенные платежи, которые надо оплатить государству – всего 40 евро, за 90-ваттную "Теслу" – 90 евро. Шара! Правда, не навсегда – эти ставки действуют временно, до конца 2022 года.

При растаможке гибридного авто платить пошлину на НДС надо, но акциз минимальный – 100 евро. Правда, законодательство Украины прописано таким образом, что гибридным авто могут считаться всего несколько автомобилей, поэтому эта ставка практически не применяется.

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Автомобили с бензиновыми двигателями растамаживать дешевле, чем с дизельными. Дело в том, что при расчете акцизного налога существует базовый коэффициент, который для бензинового двигателя равен 50 евро, для дизельного – 75 евро. Формула начисления акциза выглядит так:

Акциз = Ставка базовая х К двигатель х К возраст.

То есть эта ставка тем больше, чем старше автомобиль. И если для 10-летнего авто с 2-литровым бензиновым двигателем надо оплатить 1 000 евро, то для дизеля она составит 1 500 евро. Для 15-летних и старших машин эти платежи будут 1 500 и 2 250 евро соответственно. Не забываем, что на акциз еще начисляется 20% НДС, поэтому общая сумма начислений на таможне будет еще больше.

Возраст автомобиля

Чем более "свежий" автомобиль, тем меньше на него начисляется акцизного налога. Еще раз напомним формулу расчета акциза:

Акциз = Ставка базовая х К двигатель х К возраст.

Для новых автомобилей коэффициент возраста равен 1, для двухлетних – 2, трехлетних – 3 и так далее. Максимальный коэффициент возраста – 15. То есть чем более "свежий" автомобиль, тем меньше акциза. Но это не всегда значит, что меньше сумма общего растаможивания. Ведь существует еще ввозная пошлина, сумма которой зависит от таможенной стоимости автомобиля.

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Цена автомобиля

На стоимость автомобиля начисляется ввозная пошлина (3 – 10% от таможенной стоимости авто), а также 20% НДС. Поэтому от того, сколько стоила машина за границей (и вы смогли подтвердить эту сумму украинским таможенникам), также зависит сумма растаможки. Чтобы платить меньше, украинцы часто пытаются занизить стоимость автомобиля для таможни. Это делать не стоит, ведь если таможенники найдут подтверждение реальной цены, машину конфискуют, а штраф составляет 200% от начисленных таможенных платежей. Зато цена может быть ниже, чем на аналогичные автомобили, если машина битая, неисправна или имеет очень значительный пробег.

Чтобы высчитать полную стоимость растаможки, воспользуйтесь специальным калькулятором.

Вывод Авто24

Таким образом, на сегодня наиболее выгодно растамаживать автомобили с меньшим объемом двигателя (до 2 литров), а лучше около 1 литра. Также дешевле привозить авто с бензиновыми двигателями (если речь не идет об электромобилях). Именно поэтому из Европы сейчас многие везут Dacia Logan/Sandero, Skoda Fabia/Rapid, Renault Clio, Ford Focus с бензиновыми двигателями 1,0 – 1,4 литра.

Сравнительно небольшие суммы растаможки для битых авто из США (с малообъемными двигателями) – тем более, что их таможенная стоимость легко доказывается документами с аукциона, на котором покупают такие машины. Речь идет об авто VW Jetta/Passat, Ford Focus/Fusion/Escape, Nissan Rogue, Jeep Compass/Patriot, Fiat 500/500L, Hyundai Elantra/Sonata с бензиновыми двигателями до 2,5 л.