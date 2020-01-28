За 2019 год в Украину было ввезено 416 тысяч подержанных автомобилей, большинство из которых используют в западных областях, Киеве и еще нескольких крупных городах.

Карты с "демографией" распространения зарубежного секонд-хенда появились на сайте Datatowel. Издание отмечает, что молодые авто в среднем были выпущены в 2011 году и сосредоточены в Киеве и некоторых районах-городах Донбасса с микроскопическими объемами. При этом в целом средний возраст машин в районах и городах колеблется в диапазоне 2005-2009 годы выпуска.

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Также отмечается, что самые старые авто в основном ввозились в Локачинский район Волыни, Сокирянский район Черновицкой области и Каневский район Черкасской области. Здесь в среднем 2003 год выпуска ввезенных машин.

Подробнее о распределении подержанных авто можно узнать из карты. На ней размер круга зависит от количества подержанных авто, ввезенных в уверен город или район. Цветами отмечаются годы ввоза авто. Так, зеленые круги – большинство машин ввезены не ранее 2010 года, а темнокрасный – 2003 год.

Карта распространения евроблях подержанных авто:

Также сайт опубликовал карту распределения европейского автомобильного секонд-хенда в соотношении к количеству населения. Темнокрасный цвет – ввезено более трех авто на сто граждан, темносиний – менее 0.25 на 100.

Карта распространения с поправкой на численность населения:

В топ-10 по количеству ввезенных подержанных авто входят такие города:

Львов – 15,6 тысяч авто (средний год выпуска – 2008), Харьков – 11,7 тысячи авто (средний год выпуска – 2009), Одесса – 10,5 тысячи авто (средний год выпуска – 2010), Винница – 9,1 тысячи авто (средний год выпуска – 2008), Днепр – 8,8 тысячи авто (средний год выпуска – 2010), Ровно – 6,9 тысячи авто (средний год выпуска – 2008), Житомир – 6,1 тысячи авто (средний год выпуска – 2008), Луцк – 5,9 тысячи авто (средний год выпуска – 2007), Ивано-Франковск – 5,6 тысячи авто (средний год выпуска – 2009), Черновцы – 5,4 тысячи авто (средний год выпуска – 2007).

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