За 2019 год в Украину было ввезено 416 тысяч подержанных автомобилей, большинство из которых используют в западных областях, Киеве и еще нескольких крупных городах.
Карты с "демографией" распространения зарубежного секонд-хенда появились на сайте Datatowel. Издание отмечает, что молодые авто в среднем были выпущены в 2011 году и сосредоточены в Киеве и некоторых районах-городах Донбасса с микроскопическими объемами. При этом в целом средний возраст машин в районах и городах колеблется в диапазоне 2005-2009 годы выпуска.
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Также отмечается, что самые старые авто в основном ввозились в Локачинский район Волыни, Сокирянский район Черновицкой области и Каневский район Черкасской области. Здесь в среднем 2003 год выпуска ввезенных машин.
Подробнее о распределении подержанных авто можно узнать из карты. На ней размер круга зависит от количества подержанных авто, ввезенных в уверен город или район. Цветами отмечаются годы ввоза авто. Так, зеленые круги – большинство машин ввезены не ранее 2010 года, а темнокрасный – 2003 год.
Карта распространения евроблях подержанных авто:
Также сайт опубликовал карту распределения европейского автомобильного секонд-хенда в соотношении к количеству населения. Темнокрасный цвет – ввезено более трех авто на сто граждан, темносиний – менее 0.25 на 100.
Карта распространения с поправкой на численность населения:
В топ-10 по количеству ввезенных подержанных авто входят такие города:
- Львов – 15,6 тысяч авто (средний год выпуска – 2008),
- Харьков – 11,7 тысячи авто (средний год выпуска – 2009),
- Одесса – 10,5 тысячи авто (средний год выпуска – 2010),
- Винница – 9,1 тысячи авто (средний год выпуска – 2008),
- Днепр – 8,8 тысячи авто (средний год выпуска – 2010),
- Ровно – 6,9 тысячи авто (средний год выпуска – 2008),
- Житомир – 6,1 тысячи авто (средний год выпуска – 2008),
- Луцк – 5,9 тысячи авто (средний год выпуска – 2007),
- Ивано-Франковск – 5,6 тысячи авто (средний год выпуска – 2009),
- Черновцы – 5,4 тысячи авто (средний год выпуска – 2007).
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