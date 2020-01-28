За 2019 рік до України було ввезено 416 тисяч вживаних автомобілів, більшість з яких використовують у західних областях, Києві та ще кількох великих містах.

Мапи з "демографією" поширення закордонного секонд-хенду з’явились на сайті Datatowel. Видання зазначає, що наймолодші авто у середньому були випущені 2011 року і зосереджені у Києві та деяких районах-містах Донбасу з мікроскопічними обсягами. При цьому загалом середній вік машин у районах та містах коливається у діапазоні 2005-2009 роки випуску.

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Також зазначається, що найстаріші авто здебільшого ввозились у Локачинський район Волині, Сокирянський район Чернівецької області та Канівський район Черкаської області. Тут у середньому 2003 рік випуску ввезених машин.

Детальніше про розподілення вживаних авто можна дізнатись із мапи. На ній розмір кола залежить від кількості вживаних авто ввезених у певен місто чи район. Кольорами позначаються роки ввезення авто. Так, зелені кола – більшість машин ввезені не раніше 2010 року, а темночервоний – 2003 рік.

Карта поширення євроблях вживаних авто:

Також сайт опублікував мапу розприділення європейського автомобільного секонд-хенду у співвідношенні до кількості населення. Темночервоний колір – ввезено більше трьох авто на сто громадян, темносиній – менше 0.25 на 100.

Карта поширення з поправкою на чисельність населення:

До топ-10 за кількістю ввезених вживаних авто входять такі міста:

Львів – 15,6 тисяч авто (середній рік випуску – 2008), Харків – 11,7 тисячі авто (середній рік випуску – 2009), Одеса – 10,5 тисячі авто (середній рік випуску – 2010), Вінниця – 9,1 тисячі авто (середній рік випуску – 2008), Дніпро – 8,8 тисячі авто (середній рік випуску – 2010), Рівне – 6,9 тисячі авто (середній рік випуску – 2008), Житомир – 6,1 тисячі авто (середній рік випуску – 2008), Луцьк – 5,9 тисячі авто (середній рік випуску – 2007), Івано-Франківськ – 5,6 тисячі авто (середній рік випуску – 2009), Чернівці – 5,4 тисячі авто (середній рік випуску – 2007).

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