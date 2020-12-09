Вартість розмитнення залежить від віку автомобіля, його ціни, об'єму та типу двигуна.

Щоб зрозуміти, який автомобіль дешевше розмитнювати в Україні, потрібно вивчити формулу розмитнення, яка була затверджена Законом України "Про внесення змін…" від 8.11.2018 р. та інших законодавчих документів (Митний Кодекс тощо). Таким чином, розмитнення в Україні розраховується за наступною формулою:

Сума розмитненя = Акцизний податок + Ввізне мито + ПДВ

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Відповідно, кожен з цих платежів впливає на суму розмитнення автомобіля. Розглянемо, які автомобілі за цією формулою розмитнювати дешевше.

Двигун автомобіля

Найбільш вигідно ввозити електричний автомобіль. Ставка мита на нього нульва, ПДВ (20% на всі інші авто) – теж нульова, а акциз мінімальний. Він вираховується з потужності тягового акумулятора та складає 1 євро за кожну кіловат-годину. Тобто за 40-кіловантий Nissan Leaf всі митні платежі, які треба сплатити державі – всього 40 євро, за 90-ватну "Теслу" – 90 євро. Шара! Щоправда, не назавжди – ці ставки діють тимчасово, до кінця 2022 року.

При розмитенні гібридного авто платити мито на ПДВ треба, але акциз мінімальний – 100 євро. Щоправда, законодавство України прописано таким чином, що гібридним авто можуть вважатись всього кілька автомобілів, тому ця ставка практично не застовується.

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Автомобілі з бензиновими двигунами розмитнювати дешевше, аніж з дизельними. Справа в тому, що при обрахунку акцизного податку існує базовий коефіцієнт, який для бензинового двигуна дорівнює 50 євро, для дизельного – 75 євро. Формула нарахування акцизу виглядає так:

Акциз = Ставка базова х К двигун х К вік.

Тобто ця ставка тим більша, чим старший автомобіль. І якщо для 10-річного авто з 2-літровим бензиновим двигуном треба сплатити 1000 євро, то для дизеля він становитиме 1500 євро. Для 15-річних та старших машин ці платежі будуть 1500 та 2250 євро відповідно. Не забуваємо, що на акциз ще нараховувується 20% ПДВ, тож загальна сума нарахувать на митниці буде ще більшою.

Вік автомобіля

Чим більш "свіжий" автомобіль, тим менше на нього нараховується акцизного податку. Ще раз нагадаємо формулу розрахунку акцизу:

Акциз = Ставка базова х К двигун х К вік.

Для нових автомобілів коефіцієнт віку дорівнює 1, для дворічних – 2, трирічних – 3 і так далі. Максимальний коефіцієнт віку – 15. Тобто чим більш "свіжий" автомобіль, тим менше акцизу. Але це не завжди значить, що менша сума загального розмитнення. Адже існує ще ввізне мито, сума якого залежить від митної вартості автомобіля.

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Ціна автомобіля

На варість автомобіля нараховується ввізне мито (3 – 10% від митної вартості авто), а також 20% ПДВ. Тому від того, скільки коштувала машина за кордоном (та ви змогли підтвердити цю суму українським митникам), також залежить сума розмитення. Щоб сплачувати менше, українці часто намагаються занизити варість автомобіля для митниці. Це робити не варто, адже якщо митники знайдуть підтвердження реальної ціни, машину конфіскують, а штраф становить 200% від нарахованих митних платежів. Натомість ціна може нижчою, ніж на аналогічні автомобілі, якщо машина бита, несправна чи має дуже значний пробіг.

Щоб вирахувати повну вартість розмитнення, скористайтесь спеціальним калькулятором.

Висновок Авто24

Таким чином, на сьогодні найбільш вигідно розмитнювати автомобілі з меншим об'ємом двигуна (до 2 літрів), а краще близько 1 літра. Також дешевше привозити авто з бензиновими двигунами (якщо не йдеться про електромобілі). Саме тому з Європи зараз багато везуть Dacia Logan/Sandero, Skoda Fabia/Rapid, Renault Clio, Ford Focus з бензиновими двигунами 1,0-1,4 літри.

Порівняно невеликі суми розмитення для битих авто зі США (з малооб'ємними двигунами) – тим більше, що їхня митна варість лего доводиться документами з аукціону, на якому купують такі машини. Йдеться про авто VW Jetta/Passat, Ford Focus/Fusion/Escape, Nissan Rogue, Jeep Compass/Patriot, Fiat 500/500L, Hyundai Elantra/Sonata з бензиновими двигунами до 2,5 л.