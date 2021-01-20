В 2020 году в местные бюджеты физическими лицами уплачено 93,3 миллиона гривен транспортного налога

Так, в январе-декабре 2020 года физическими лицами – плательщиками транспортного налога в местные бюджеты уплачено 93,3 миллиона гривен.

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В течение 2020 года 843 гражданами было приобретено 855 легковых автомобилей 2020 выпуска, среднерыночная стоимость которых составляет более 1 миллион 771,1 тысяч гривен, в том числе 151 транспортное средство стоимостью более 3 миллионов гривен. Четверо из этих граждан подали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 в НАПК.

ГНС в рамках выполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Минэкономразвития вопросы расширения базы налогообложения транспортным налогом. Ведь такие модели автомобилей Mclaren как 720 S, 570 S, 540 C, ориентировочной стоимостью свыше 200 тысяч долларов на официальном веб-сайте Минэкономразвития в 2020 году отсутствуют, а потому не были объектами налогообложения.