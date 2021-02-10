А також коли чекати інші новинки Porsche в Україні.

Протягом 2021 року Porsche представить 5 цікавих новинок. Це Taycan із заднім приводом, кросовер Taycan Cross Turismo, спорткари 911 GT3 й Cayman GT4 RS та кросовер Cayenne Coupe GT.

Електричний Taycan із заднім приводом

Лінійка автомобілів Porsche Taycan поповнюється ще однією версію із заднім приводом. Це 4-та версія електрокара, яка доповнює лінійку Taycan Turbo S, Taycan Turbo і Taycan 4S. Перші Taycan із заднім приводом з’являться у дилерських центрах України у першому кварталі, вартість новинки становитиме від 76 800 євро у еквіваленті (2 568 960 гривень).

Кросовер Cayenne Coupe GT

Нова надпотужна версія популярного кросовера Cayenne Coupe. Із 4-літровим двигуном потужністю 640 к.с. Ціни на авто з’являться у червні, а перші власники отримають авто наприкінці року.

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Кросовер Taycan Cross Turismo

Навесні цього року Taycan презентують у версії кросовера. Він матиме вищий кліренс та більш утилітарні характеристики для повсякденної експлуатації. Новий Taycan Cross Turismo стане більш зручним для великої родини.

Спорткар 911 GT3

Створений демонструвати максимальний результат на треку для перегонів. За 7 хв 10 с спорткар проїхав Нюрбургринг — трасу для перегонів у Німеччині.

Нагадаємо, що Porsche Panamera пропонують у 20 версіях

Спорткар Cayman GT4 RS

Лише 1 000 авто у виробництві. Лімітована версія родини родстерів розроблена спеціально для нових рекордів на треках. Авто можна придбати лише за замовленням.