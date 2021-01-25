Цей дорогий автомобіль має одну з найширших лінійок у світі.

Німецький виробник має 21 версію нової Panamera і 20 з них відтепер доступні для замовлення в Україні. Покупці отримають машини навесні цього року.

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Лінійка нового покоління Panamera розкрилась у серпні 2020 року, а протягом наступних місяців німецький виробник додав кілька нових версій, повністю вкомплектувавши лінійку моделі.

Panamera 2021 модельного року має оновлену зовнішність, оптику та інтер’єр, з’явились нові колісні диски на 20 та 21 дюйм, модернізовано електроніку, покращено роботу шасі, але найзначніші зміни відбулись у моторній лінійці моделі.

Фото: Porsche Panamera 2021 / Porsche

Зміни також включають безключовий доступ, бездротовий Apple CarPlay та бездротову зарядку для смартфона, що відтепер входять у базове оснащення усієї лінійки Panamera.

Гібридні моделі отримали акумулятори збільшеної ємності (17,9 кіловат-годин проти 14,1 у моделей 2020 року), що означає більший запас ходу на чистій електроенергії.

Ціни на модельний ряд Porsche Panamera в Україні: