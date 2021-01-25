Цей дорогий автомобіль має одну з найширших лінійок у світі.
Німецький виробник має 21 версію нової Panamera і 20 з них відтепер доступні для замовлення в Україні. Покупці отримають машини навесні цього року.
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Лінійка нового покоління Panamera розкрилась у серпні 2020 року, а протягом наступних місяців німецький виробник додав кілька нових версій, повністю вкомплектувавши лінійку моделі.
Panamera 2021 модельного року має оновлену зовнішність, оптику та інтер’єр, з’явились нові колісні диски на 20 та 21 дюйм, модернізовано електроніку, покращено роботу шасі, але найзначніші зміни відбулись у моторній лінійці моделі.
Фото: Porsche Panamera 2021 / Porsche
Зміни також включають безключовий доступ, бездротовий Apple CarPlay та бездротову зарядку для смартфона, що відтепер входять у базове оснащення усієї лінійки Panamera.
Гібридні моделі отримали акумулятори збільшеної ємності (17,9 кіловат-годин проти 14,1 у моделей 2020 року), що означає більший запас ходу на чистій електроенергії.
Ціни на модельний ряд Porsche Panamera в Україні:
|Porsche Panamera
|₴ 3 102 590
|Porsche Panamera 4
|₴ 3 230 425
|Porsche Panamera 4 Executive
|₴ 3 531 010
|Porsche Panamera 4 Sport Turismo
|₴ 3 337 530
|Porsche Panamera 4 E-Hybrid
|₴ 3 714 125
|Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive
|₴ 3 949 065
|Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo
|₴ 3 821 230
|Porsche Panamera 4S
|₴ 3 945 610
|Porsche Panamera 4S Sport Turismo
|₴ 4 173 640
|Porsche Panamera 4S E-Hybrid
|₴ 4 353 300
|Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive
|₴ 4 792 085
|Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo
|₴ 4 443 130
|Porsche Panamera GTS
|₴ 4 667 705
|Porsche Panamera GTS Sport Turismo
|₴ 4 781 720
|Porsche Panamera Turbo S
|₴ 6 847 810
|Porsche Panamera Turbo S Executive
|₴ 7 331 510
|Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo
|₴ 6 958 370
|Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
|₴ 7 055 110
|Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive
|₴ 7 538 810
|Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
|₴ 7 169 125