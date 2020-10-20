Три нові модифікації, включно з Turbo S E-Hybrid, повністю укомплектовують актуальну лінійку Panamera.

Усі три виконання моделі Panamera доступні в кузовах седан, довгобазний седан або універсал Sport Turismo.

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Нова Panamera Turbo S E-Hybrid тепер є найпотужнішою версією моделі у повністю оновленій лінійці Panamera. Спортивна чотиридверка пропонує потужність у 563 к.с. від чотирилітрового бітурбо V8 і ще 136 к.с. від електромотора. При такій потужності спорткар споживає лише 2,7-2,8 літра пального на 100 кілометрів шляху. А також може рухатись без бензину на 30% далі, ніж раніше.

Плагін-гібрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащений на 13 сил потужнішим 4-літровим твін-турбо V8, ніж попередник. Загальна віддача силової установки складає 689 кінських сил.

Фото: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2021 / Porsche

Porsche заявляє, що пакет Sport Chrono на седані та версії Sport Turismo здатні прискорюватись з місця до сотні за 3,0 секунди. Базова Turbo S E-Hybrid розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 315 км/год. Новий акумулятор на 17,9 кВт-год та оптимізовані режими руху дозволили збільшити пробіг на чистій електроенергії до 50 кілометрів.

Фото: Porsche Panamera 4 E-Hybrid / Porsche

Разом з топовою версією Panamera Turbo S E-Hybrid виробник представив два молодших виконання: Panamera 4 E-Hybrid та Panamera 4S. Перша оснащується 2,9-літровим твін-турбо V6 та 134-сильним електромотором і прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди (4,0 с з опційним пакетом Sport Chrono). Максимальна швидкість – 295 км/год. Panamera 4S пропонує 449 к.с. від 2,9-літрового V6, з яким здатна прискорюватись до сотні за 4,4 секунди. Максимальна швидкість – 295 км/год.

Фото: Porsche Panamera 4S 2021 / Porsche