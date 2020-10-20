Три новые модификации, включая Turbo S E-Hybrid, полностью укомплектовывают актуальную линейку Panamera.

Все три исполнения модели Panamera доступны в кузовах седан, длиннобазный седан или универсал Sport Turismo.

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Новая Panamera Turbo S E-Hybrid теперь является самой мощной версией модели в полностью обновленной линейке Panamera. Спортивная четырехдверка предлагает мощность в 563 л.с. от четырехлитрового битурбо V8 и еще 136 л.с. от электромотора. При такой мощности спорткар потребляет лишь 2,7 – 2,8 литра горючего на 100 километров пути. А также может двигаться без бензина на 30% дальше, чем раньше.

Плагин-гибрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащен на 13 сил более мощным 4-литровым твин-турбо V8, чем предшественник. Общая отдача силовой установки составляет 689 лошадиных сил.

Фото: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2021 / Porsche

Porsche заявляет, что седан и версия Sport Turismo с пакетом Sport Chrono способны ускоряться с места до сотни за 3,0 секунды. Базовая Turbo S E-Hybrid разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч. Новый аккумулятор на 17,9 кВт-ч и оптимизированные режимы движения позволили увеличить пробег на чистой электроэнергии до 50 километров.

Фото: Porsche Panamera 4 E-Hybrid / Porsche

Вместе с топовой версией Panamera Turbo S E-Hybrid производитель представил два младших исполнения: Panamera 4 E-Hybrid и Panamera 4S. Первая оснащается 2,9-литровым твин-турбо V6 и 134-сильным электромотором, и ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды (4,0 с с опциональным пакетом Sport Chrono). Максимальная скорость – 295 км/ч. Panamera 4S предлагает 449 л.с. от 2,9-литрового V6, с которым способна ускоряться до сотни за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 295 км/ч.

Фото: Porsche Panamera 4S 2021 / Porsche