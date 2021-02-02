Шпигунські знімки дозволяють кинути перший погляд на фейсліфтингову модель.

Шпигунські фотографії від Autoblog демонструють високопродуктивний позашляховик з більш виточеним “носом” та новим “хвостом”.

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Porsche Cayenne отримав суттєвий редизайн на 2019 модельний рік, але німецький виробник вже готує для нього фейсліфтинг. Судячи з ретельно замаскованих задніх ліхтарів, зміни на кормі також повинні бути значними.

Судячи з ходових вогнів та прямокутних решіток, на тестах упіймали продуктивнішу версію моделі – GTS або Cayenne Turbo. Капот має більш виражене центральне ребро, а складки, що утворюють його, поширюються на передній бампер. Конструкції решітки були переглянуті з подвійними горизонтальними планками.

Ззаду зміни приховує щільне маскування, однак помітно, що задню дверку позбавили таблички з номерним знаком. Натомість вона гладка і округла аж до бампера, куди змістилась номерна табличка.

Враховуючи, що зміни тут зосереджені в кількох деталях, можна очікувати побачити оновлений Cayenne до кінця цього року чи на початку наступного.

Фото: шпигунські знімки оновленого Porsche Cayenne / Autoblog