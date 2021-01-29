Маск каже, що передсерійний прототип повинен бути готовий вже цього літа.

За новинами про новий інтер’єр Tesla Model S з дивним новим кермом-штурвалом, кросовер X у виконанні Plaid і з таким же кермом, майбутній Cybertruck і навіть програмне забезпечення для системи Autopilot, загубилась інформація про ще одну модель американської марки, на яку чекають, принаймні, з 2018 року, коли дебютував новий Tesla Roadster.

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На презентації Tesla Roadster автомобіль був представлений у вигляді демонстраційного шоукара. Пізніше в Мережу потрапило кілька відео зсередини машини, а після цього хвиля новин про “Родстер” вщухла. При цьому чимало людей вже внесли депозити по 50 тисяч доларів за свій майбутній електричний спорткар. А оскільки Ілон Маск розкрив подробиці про решту модельного ряду, логічно запитати, як ідуть справи у Tesla Roadster? І таке запитання поставив безпосередньо Маску один із шанувальників марки.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Ілон Маск написав у Twitter, що автовиробник “закінчить інженерію цього року”, а “виробництво розпочнеться наступного року”. Маск також додав, що Tesla “прагне до кінця літа випустити передсерійний прототип“.

Маск вперше підтвердив затримку Roadster минулої весни. Затримка пов'язана з розвитком системи тримоторного приводу та “вдосконаленою роботою акумулятора”, за словами Маска.

Tesla Roadster другого покоління обіцяно вражаючі характеристики. Прискорення до сотні менш, ніж за 2 секунди, 1000 кілометрів пробігу на одному заряді та інноваційні можливості, як рух в повністю автономному режимі.