Маск каже, що передсерійний прототип повинен бути готовий вже цього літа.
За новинами про новий інтер’єр Tesla Model S з дивним новим кермом-штурвалом, кросовер X у виконанні Plaid і з таким же кермом, майбутній Cybertruck і навіть програмне забезпечення для системи Autopilot, загубилась інформація про ще одну модель американської марки, на яку чекають, принаймні, з 2018 року, коли дебютував новий Tesla Roadster.
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На презентації Tesla Roadster автомобіль був представлений у вигляді демонстраційного шоукара. Пізніше в Мережу потрапило кілька відео зсередини машини, а після цього хвиля новин про “Родстер” вщухла. При цьому чимало людей вже внесли депозити по 50 тисяч доларів за свій майбутній електричний спорткар. А оскільки Ілон Маск розкрив подробиці про решту модельного ряду, логічно запитати, як ідуть справи у Tesla Roadster? І таке запитання поставив безпосередньо Маску один із шанувальників марки.
Ілон Маск написав у Twitter, що автовиробник “закінчить інженерію цього року”, а “виробництво розпочнеться наступного року”. Маск також додав, що Tesla “прагне до кінця літа випустити передсерійний прототип“.
Маск вперше підтвердив затримку Roadster минулої весни. Затримка пов'язана з розвитком системи тримоторного приводу та “вдосконаленою роботою акумулятора”, за словами Маска.
Tesla Roadster другого покоління обіцяно вражаючі характеристики. Прискорення до сотні менш, ніж за 2 секунди, 1000 кілометрів пробігу на одному заряді та інноваційні можливості, як рух в повністю автономному режимі.