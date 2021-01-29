Илон Маск говорит, что предсерийный прототип должен быть готов уже этим летом.

За новостями о новом интерьере Tesla Model S с удивительным новым рулем-штурвалом, о кроссовере X в исполнении Plaid и с таким же рулем, о будущем Cybertruck а также программном обеспечении для системы Autopilot, потерялась информация о еще одной модели американской марки, которую ждут по крайней мере с 2018 года, когда дебютировал новый Tesla Roadster.

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На презентации Tesla Roadster автомобиль был представлен в виде демонстрационного шоукара. Позже в Сеть попало несколько видео изнутри машины, а затем волна новостей о "Родстере" утихла. При этом многие уже внесли депозиты по 50 тысяч долларов за свой будущий электрический спорткар. А поскольку Илон Маск раскрыл подробности об остальном модельном ряде, логично спросить, как идут дела в Tesla Roadster? И такой вопрос поставил непосредственно Маску один из поклонников марки.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Илон Маск написал в Twitter, что автопроизводитель "закончит инженерию в этом году", а "производство начнется в следующем году". Маск также добавил, что Tesla "стремится к концу лета выпустить предсерийный прототип".

Маск впервые подтвердил задержку Roadster прошлой весной. Задержка связана с развитием системы трехмоторного привода и "усовершенствованной работой аккумулятора", по словам Маска.

Tesla Roadster второго поколения обещано впечатляющие характеристики. Ускорение до сотни менее, чем за 2 секунды, 1 000 километров пробега на одном заряде и инновационные возможности, такие как движение в полностью автономном режиме.