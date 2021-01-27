Компания Hyundai только что представила совершенно новый Tucson N Line, который поступит в продажу в Европе весной. К сожалению, это не полноценная спортивная версия кроссовера, а скорее топовая комплектация со стилистическими особенностями.

Новая версия кроссовера Hyundai Tucson N Line доступна со всеми моторами, которые есть в линейке обычного Tucson, кроме самых слабых дизелей. Широкий список силовых агрегатов включает версии с разным уровнем электрификации или без.

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Каждый силовой агрегат базируется на одном из двух двигателей Hyundai серии Smartstream: четырехцилиндровом бензиновом 1.6 T-GDI или дизеле CRDi такого же объема.

Двигатели:

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 л. с.);

1.6 T-GDI Hybrid (230 л. с.);

1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 или 150 л. с.);

1.6 T-GDI (150 л. с.);

1.6 CRDi 48V (136 л. с.)

Заказчики Tucson N Line могут выбрать из семи цветов кузова. Для большей персонализации клиенты могут выбрать опционную двухцветную отделку кузова с черной крышей и одним из пяти основных цветов.

Фото: Hyundai Tucson N Line 2022 / Hyundai

Цвета кузова:

Серый – Shadow Grey [эксклюзивно для N Line] с опционной крышей цвета Phantom Black;

Белый – Polar White с опционной крышей цвета Phantom Black;

Красный – Engine Red с опционной крышей цвета Phantom Black;

Красный – Sunset Red с опционной крышей цвета Phantom Black;

Темно-серый – Dark Knight с опционной крышей цвета Phantom Black;

Серебристый – Shimmering Silver;

Черный, Phantom Black.

Внешние изменения в версии N Line включают новую решетку радиатора, видоизмененную оптику, диффузор переднего бампера, 19-дюймовые двухцветные легкосплавные колеса, черные крышки зеркал, новый серебряный диффузор с ребрами и интегрированными сдвоенными трубами выхлопной системы. Интерьер N Line отличает красные акценты вокруг черных сидений, а также небольшие изменения на руле и педалях.

Hyundai Tucson N Line будет доступен в Европе с весны 2021 года. Гибридные и плагин-гибридные варианты будут доступны с лета 2021 года.