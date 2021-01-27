Компанія Hyundai щойно представила абсолютно новий Tucson N Line, який надійде у продаж у Європі навесні. На жаль, це не повноцінна спортивна версія кросовера, а скоріше топова комплектація зі стилістичними особливостями.

Нова версія кросовера Hyundai Tucson N Line доступна з усіма моторами, які є в лінійці звичайного Tucson, крім найслабших дизелів. Широкий список силових агрегатів включає версії з різним рівнем електрифікації або без.

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Кожен силовий агрегат базується на одному з двох двигунів Hyundai серії Smartstream: чотирициліндровому бензиновому 1.6 T-GDI або дизелі CRDi такого ж об’єму.

Двигуни:

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 к.с.);

1.6 T-GDI Hybrid (230 к.с.);

1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 або 150 к.с.);

1.6 T-GDI (150 к.с.);

1.6 CRDi 48V (136 к.с.).

Замовники Tucson N Line можуть вибрати з семи кольорів кузову. Для більшої персоналізації клієнти можуть обрати опційне двоколірне оздоблення кузову з чорним дахом та одним із п’яти основних кольорів.

Фото: Hyundai Tucson N Line 2022 / Hyundai

Кольори кузову:

Сірий – Shadow Grey [ексклюзивно для N Line] з опційним дахом кольору Phantom Black;

Білий – Polar White з опційним дахом кольору Phantom Black;

Червоний – Engine Red з опційним дахом кольору Phantom Black;

Червоний – Sunset Red з опційним дахом кольору Phantom Black;

Темносірий – Dark Knight з опційним дахом кольору Phantom Black;

Сріблястий – Shimmering Silver;

Чорний – Phantom Black.

Зовнішні зміни версії N Line включають нову решітку радіатора, видозмінену оптику, дифузор переднього бампера, 19-дюймові двоколірні легкосплавні колеса, чорні кришки дзеркал, новий срібний дифузор з ребрами та інтегрованими здвоєними трубами вихлопної системи. Інтер'єр N Line відрізняють червоні акценти навколо чорних сидінь, а також невеликі зміни на кермі та педалях.

Hyundai Tucson N Line буде доступний в Європі з весни 2021 року. Гібридні та плагін-гібридні варіанти будуть доступні з літа 2021 року.