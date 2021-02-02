Шпионские снимки позволяют бросить первый взгляд на фейслифтинговую модель.

Шпионские фотографии от Autoblog демонстрируют высокопроизводительный внедорожник с более выточенным "носом" и новым "хвостом".

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Porsche Cayenne получил существенный редизайн на 2019 модельный год, но немецкий производитель уже готовит для него фейслифтинг. Судя по тщательно замаскированным задним фонарям, изменения на корме также должны быть значительными.

Судя по ходовым огням и прямоугольным решеткам, на тестах поймали продуктивную версию модели – GTS или Cayenne Turbo. Капот имеет более выраженное центральное ребро, а складки, образующие его, распространяются на передний бампер. Конструкции решетки были пересмотрены с двойными горизонтальными планками.

Сзади изменения скрывает плотная маскировка, однако заметно, что заднюю дверку лишили таблички с номерным знаком. Вместо этого она гладкая и округлая до бампера, куда сместилась номерная табличка.

Учитывая, что изменения здесь сосредоточены в нескольких деталях, можно ожидать увидеть обновленный Cayenne до конца этого года или в начале следующего.

Фото: шпионские снимки обновленного Porsche Cayenne / Autoblog