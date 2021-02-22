Тайваньская компания Foxconn объявила, что 2024 год станет переломным для автомобильного рынка.

Тайваньская компания Foxconn, больше известная производством смартфонов iPhone для корпорации Apple, пообещала до конца года выпустить три электромобиля, сообщает Taiwan News.

Читайте также: Alpha Jax: электрический внедорожник в стиле ретро из Калифорнии

Это будет электрический автобус и две легковые машины. В прошлом году Foxconn представила собственную архитектуру для электромобилей под названием MIH и призвала другие компании присоединиться к ее разработке и производству. Теперь в рамках проекта MIH объединились уже 736 компаний по всему миру, уверяет Foxconn.

Год назад тайваньский концерн обещал к 2025 году занять 10% мирового рынка электромобилей. Эту цифру в этот раз в компании не вспоминали, но отметили, что переломным годом для электромобилей в мире по их мнению станет уже не 2025, а 2024 год.

Интересно, что планы Foxconn пока никак не согласуются со слухами о скором появлении электромобиля от Apple. По этим слухам, американский гигант ищет партнера для выпуска своей первой машины, но в Тайване он готов только закупать комплектующие, а сборку планирует доверить кому-то еще. Пока известно о провале переговоров Apple с концернами Hyundai и Nissan.