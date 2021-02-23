Це має статися після прийнятя Верховною Радою відповідних законів.

"Локалізація виробництва електрокарів в Україні дозволить створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва у ВВП держави", - сказав Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30 "Інфраструктура".

Окрім того, анонсовано пілотний проект зі встановлення зарядних станцій для електромобілів на основних автомагістралях України.

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"Кількість електромобілів в Україні невпинно зростає, тому одним із ключових питань для нашого Міністерства є популяризація екологічних видів транспорту і створення розвинутої мережі зарядної інфраструктури, яка б дозволила власникам електрокарів комфортно пересуватися не лише в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні. Для цього ми спільно з ЄІБ ми оновлюємо близько 1000 одиниць громадського транспорту у 29 містах, готуємо пілотний проєкт зі встановлення швидкісних електрозарядок на головних магістралях країни, а також локалізуємо виробництво електрокарів в Україні. У першому читанні вже прийнято законопроєкти, що передбачають стимули для виробництва електромобілів, зарядних пристроїв і їх комплектуючих. А це нові робочі місця і збільшення частки автовиробництва у ВВП країни", – відмітив Владислав Криклій.

За його словами, ще одним пріоритетом для відомства залишається цифровізація галузі та впровадження важливих цифрових ініціатив у сфері транспорту. Зокрема, системи мультимодальних пасажирських перевезень за єдиним квитком Digital Ticket, системи мультимодальних вантажних перевезень Е-карго, 100% цифровізація послуг Укрпошти тощо.