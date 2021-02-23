Это должно произойти после принятия Верховной Радой соответствующих законов.

"Локализация производства электрокаров в Украине позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства в ВВП государства", – сказал Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского Форума "Украина 30 "Инфраструктура".

Кроме того, анонсирован пилотный проект по установке зарядных станций для электромобилей на основных автомагистралях Украины.

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"Количество электромобилей в Украине неуклонно растет, поэтому одним из ключевых вопросов для нашего Министерства является популяризация экологичных видов транспорта и создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая бы позволила владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении. Для этого мы совместно с ЕИБ обновляем около 1000 единиц общественного транспорта в 29 городах, готовим пилотный проект по установке скоростных электрозарядок на главных магистралях страны, а также локализуем производство электрокаров в Украине. В первом чтении приняты законопроекты, предусматривающие стимулы для производства электромобилей, зарядных устройств и их комплектующих. А это новые рабочие места и увеличение доли автопроизводства в ВВП страны", – отметил Владислав Криклий.

По его словам, еще одним приоритетом для ведомства остается цифровизация отрасли и внедрение важных цифровых инициатив в сфере транспорта. В частности, системы мультимодальных пассажирских перевозок по единому билету Digital Ticket, системы мультимодальных грузовых перевозок Е-карго, 100% цифровизация услуг Укрпочты и тому подобное.