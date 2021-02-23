По состоянию на начало 2021 года общая численность автомобилей, зарегистрированных в Украине, достигла 10 миллионов единиц.

Об этом сообщила Федерация автопрома Украины со ссылкой на Auto-Consulting. Так, общий парк транспортных средств в Украине на 1 января 2021 составил 10,2 млн единиц, хотя еще год назад достигал 9,7 млн.

Больше всего среди них – легковых автомобилей – 8,8 миллиона. Таким образом, уровень автомобилизации украинцев составляет 245 автомобилей на 1000 населения (в развитых странах – около 500).

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Средний возраст парка легковых автомобилей в Украине – 22,7 года (самый старый парк в Европе). Причем за счет преимущественного ввоза подержанных автомобилей (79% от всего импорта) этот возраст увеличился на 0,3 года по сравнению с прошлым периодом.

К сожалению, старение парка продолжается – так как 39% импортируемых в прошлом году легковых автомобилей оказалось старше 8 лет.

Больше всего увеличился в Украине парк электромобилей и гибридов. Если еще в 2019 году электрических автомобилей было зарегистрировано 9900, то на начало 2021-го – уже 23 700. Автопарк гибридов увеличился почти втрое – с 12,1 тысячи до 33,6 тысячи единиц за тот же период.