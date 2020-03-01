Автомобилей стало больше, но завозили преимущественно старые машины и электромобили.

Федерация автопрома Украины обнародовала инфографику, в которой собрано несколько интересных фактов об автопарке нашей страны по состоянию на 2019 год. Согласно ей, общее количество зарегистрированных в Украине транспортных средств на конец 2019 года составляет 9,7 млн единиц (в прошлом было 9,2 млн). Из них легковые автомобилей – 8,4 млн (было 7,9 млн).

Таким образом, уровень автомобилизации в нашей стране достигает 232 автомобиля на 1000 жителей.

Средний возраст парка легковых автомобилей составляет 22,4 года – это на 0,4 года больше, чем в прошлом году. Так произошло не только из-за старения внутреннего автопарка, но и из-за ввоза в Украину преимущественно старых автомобилей – доля импорта легковых старше 8 лет составляет 56% (еще год назад этот показатель был на уровне 7%).

Общий парк электромобилей в Украине составляет 17 тысяч единиц, а гибридов – 21 200, и эти показатели существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что аналитики прогнозируют спад автопродаж из-за коронавируса.