Автомобілів стало більше, але завозили переважно старі машини та електромобілі.

Федерація автопрому України оприлюднила інфографіку, в якій зібрано кілька цікавих фактів про автопарк нашої країни станом на 2019 рік. Згідно неї, загальне чисельність зареєстрованих в Україні транспортних засобів на кінець 2019 року становить 9,7 млн одиниць (минулоріч було 9,2 млн). З них легкові авто – 8,4 млн (було 7,9 млн).

Таким чином, рівень автомобілізації в нашій країні сягає 232 автомобіля на 1000 жителів.

Середній вік парку легкових авто становить 22,4 роки – це на 0,4 роки більше, ніж торік. Так сталося не лише через старіння внутрішнього автопарку, але й через ввезення в Україну переважно старих авто – частка імпорту легковиків старше 8 років становить 56% (ще рік тому цей показник був на рівні 7%).

Загальний парк електромобілів в Україні становить 17 тисяч одиниць, а гібридів – 21,2 тисяч, і ці показники суттєво зросли порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують спад автопродажів через коронавірус.