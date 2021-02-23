Станом на початок 2021 року загальна чисельність автомобілів, зареєстрованих в Україні, досягла 10 000 000 одиниць.

Про це повідомила Федерація автопрому України з посиланням на Auto-Consulting. Так, загальний парк транспортних засобів в Україні на 1 січня 2021 року становив 10,2 млн одиниць, хоча ще рік тому сягав 9,7 млн.

Найбільше серед них – легкових автомобілів – 8,8 мільйони. Таким чином, рівень автомобілізації українців становить 245 авто на 1000 населення (в розвинутих країнах – близько 500).

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Середній вік парку легкових авто в Україні – 22,7 роки (найстарший парк в Європі). Причому за рахунок переважного ввозу вживаних авто (79% від всього імпорту) цей вік збільшився на 0,3 роки порівняно з минулим періодом.

На жаль, старіння парку продовжується – адже 39% імпортованих в минулому році легкових автомобілів виявилось віком більше 8 років.

Найбільше збільшився в Україні парк електромобілів та гібридів. Якщо ще у 2019 році електричних авто було зареєстровано 9,9 тисяч, то на початок 2021-го – вже 23,7 тисяч. Автопарк гібридів збільшився майже втричі – з 12,1 тисячі до 33,6 тисячі одиниць за той же період.