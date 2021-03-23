Завдяки державній програмі компенсації, електрокар можна придбати з вигодою у 9570 євро.

20 березня дилери Dacia у Європі почали приймати замовлення на Spring у виконанні Confort Plus. У Німеччині цей варіант електричного автомобіля коштує від 21 790 євро, а з державним грантом у розмірі 9570 євро ціна для покупця знижується до 12 220 євро. Та є ще вигідніша пропозиція.

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Dacia Spring Confort Plus є більш дорожчою версією кросовера. Машини в такому виконанні матимуть 7-дюймовий сенсорний навігаційний пристрій з можливістю інтеграції смартфона, датчики заднього паркування, камеру заднього ходу і кузов у кольорі металік з оранжевими акцентами всередині та зовні. Клієнти можуть замовити швидкісний зарядний пристрій на 30 кВт, як опцію.

Початковий рівень Confort буде ще доступнішим – 10 920 євро із грантом для електрокарів від німецького уряду; 20 490 євро без нього. В базовій комплектації кросовер пропонує ручну систему управління кондиціонером, радіо Bluetooth та зарядний кабель type 2. Білий буде базовим кольором, а кольори металік будуть доступні за додаткову плату.

Обидва варіанти оснащені електромотором потужністю 45 кінських сил, що живиться від батареї на 27,4 кіловат-годин. Загальний пробіг кросовера становить 305 кілометрів у місті та 230 кілометрів за циклом WLTP. Spring прискорюється до 100 кілометрів на годину за 19,1 секунди, а його максимальна швидкість становить 125 кілометрів на годину.

Dacia Spring має довжину 3734 міліметри, ширину 1579, висоту 1488 та колісну базу у 2423 міліметри. Кліренс кросовера становить 151 міліметр. Для порівняння, хетчбек Sandero третього покоління має довжину 4088 міліметрів.

Українське представництво Renault, відповідальне за імпорт і продаж в нашій країні автомобілів марки Dacia, не підтвердило можливість замовлення електричного кросовера. На даний момент в компанії вивчають попит і ринок. Можливо, є справедливі побоювання, що без європейських державних бонусів Spring буде не таким привабливим в ціні. У той же час, в ЗМІ активно обговорюється тема появи на домашньому румунському ринку Dacia Spring за 7 тисяч євро, що, навіть з урахуванням місцевих бонусів, означає ціну не вище 15 тисяч євро. Такий цінник субкомпактного кросовера був би набагато більш привабливим для українців.

Фото: Dacia Spring / Dacia