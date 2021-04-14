Суббренд Great Wall для электрокаров – Ora готовится представить на автосалоне в Шанхае новинку, очень похожую на "Жук".

Ora открыла голосование за имя для этого электрокара, который покажет вживую 19 апреля 2021 года. Голосование продлится до 18 апреля, а на следующий день автомобиль презентуют уже с именем, техническими характеристиками и ценой.

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В настоящее время китайский бренд Ora продает четыре модели. Трое из них имеют в именах слово кошка. На выставке Auto Shanghai 2021 бренд представит новый Lightning Cat и до сих пор безымянный автомобиль, который вы можете увидеть на фото. Китайская модель практически полностью копирует кузов Volkswagen Beetle, но имеет удлиненную колесную базу.

Несмотря на очевидное сходство очертаний китайского электрокара в творение Фердинанда Порше, переднюю часть Ora оформили в стиле другой ретро-модели – Ora Good Cat.

В салоне электрического хэтчбека продолжается тема ретро, особенно привлекает внимание двухспицевый руль, выполненный в стиле 50-х годов прошлого века. В то же время в салоне можно видеть и большой экран мультимедийной системы и современный селектор переключения передач в форме шайбы.

Фото: новый электрокар Ora с формами классического Volkswagen Beetle / InsideEVs