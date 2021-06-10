Абсолютно нова модель позашляховика створювалась на основі 70-річного досвіду Toyota у виробництві Land Cruiser – машини, яку обрали для себе більш як 10 мільйонів автомобілістів.

Нову флагманську модель Land Cruiser 2021 модельного року Toyota називає автомобілем, який “поїде куди завгодно і скрізь, і поверне у цілості та доброму здоров'ї”. Позашляховик нової генерації став цивілізованішим та більш пристосованим для життя у мегаполісі, але не втратив своїх позашляхових здібностей.

Також цікаво: Skoda представила найпотужнішу версію свого електричного кросовера – Enyaq Sportline iV 80x

Більшу частину презентації нового Land Cruiser японці присвятили історії моделі та розповіді про те, як ретельно спеціалісти вдосконалювали кожен аспект автомобіля. Очевидно, цим пояснюється 14-річний розрив між LC200 та LC300. Втім технічні подробиці про новий “Крузер” доводять, що на цей позашляховик варто було почекати.

Ключові аспекти Toyota Land Cruiser 2021 (серія 300):

Повністю новий автомобіль – нова платформа GA-F, нові твін-турбомотори V6, нова 10-швидкісна автоматична коробка передач, нова система підвіски та новий зовнішній та внутрішній дизайн;

Перший новий SW (універсал) Land Cruiser з моменту представлення серії 200 у 2007 році;

У автомобіля тепер буде “позашляхова”, “міська” та “спортивна” версії;

Рамна конструкція зберігається;

Нова модель буде представлена на ринку з літа 2021 року.

Land Cruiser здобув собі славу, як позашляховик і в новому поколінні він залишається вірним своїй історії та зберігає рамну конструкцію. Нова рама дозволила розробникам знизити центр маси, поліпшити розподіл ваги по осях (53:47 на користь передньої осі) та змістити мотор ближче до центру машини.

Загальна жорсткість кузова і рами збільшились на 20 відсотків. Силові елементи конструкції виготовлені з високоміцної сталі й з'єднані лазерним зварюванням, а більшість панелей кузову виготовлені з алюмінію. Завдяки широкому використанню алюмінієвих сплавів, масу нового Land Cruiser вдалось знизити на 200 кілограмів, проти попередника, хоча фінальні цифри ваги не названі. Габаритні розміри та колісна база машини залишилися такими ж, як у попередника. Довжина становить 4950 міліметрів, колісна база – 2850 міліметрів, а важить автомобіль 2,58 тонни.

Новому Land Cruiser збільшили хід передніх амортизаторів, змінили положення задніх, додали систему E-KDSS нового покоління з активними стабілізаторами поперечної стійкості, які регулюються електронікою незалежно один від одного. Система E-KDSS допомагає зменшити крени на асфальті та збільшити артикуляцію коліс на бездоріжжі. Також 300-й отримав модернізовану систему Multi-Terrain Select з новими режимами руху Auto, “Глибокий сніг” та Crawl Control для пересування сипкими поверхнями, а також систему відеоогляду під днищем і навколо автомобіля в 3D.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 серії 2021 року / Toyota

Як було сказано вище, Toyota Land Cruiser 300 буде доступний в трьох модифікаціях. “Міська” оснащена 20-дюймовими колесами та масивними бамперами. “Позашляхова” обладнується 18-дюймовими колесами з протекторними шинами та “високим” обвісом. А версія GR Sport, яка з'явиться на ринку пізніше всіх, пропонує зовсім “коротенький” обвіс та особливі налаштування підвіски і силової установки.

Кліренс позашляховика становить 230 міліметрів, а кути в'їзду і з'їзду досягають 32 і 26,5 градуса відповідно. Постійний повний привід має три примусових жорстких блокування.

Як і передбачалось, Toyota Land Cruiser 300 позбувся моторів V8, на зміну яким прийшли агрегати V6. На вибір покупцям запропонують два бензинових та два дизельних двигуна, які працюватимуть виключно з 10-швидкісною автоматичною трансмісією.

Об’єм Тип Трансмісія Турбіна Потужність Крутний момент Бензин 3.5 літра V6 10AT Так (подвійна) 305 кВт (415 к.с.) 650 Нм Дизель 3.3 літра V6 10AT Так (подвійна) 227 кВт (309 к.с.) 700 Нм

Toyota Land Cruiser 300 буде доступний лише у п’ятимісному виконанні протягом першого року на ринку, а пізніше у продажу з’являться і семимісні версії.



У базовому оснащенні Land Cruiser 300 запропонує мультимедійний комплекс з 8-дюймовим екраном, а дорожчі версії матимуть 12,3-дюймовий тачскрін, як на фото. Сама електроніка стала продуктивнішою та “розумнішою”, має новий інтерфейс, підтримку Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, з'явився 10,5-дюймовий проекційний дисплей, а от панель приладів залишилась аналоговою, хоча і з невеличким 7-дюймовим дисплеєм в центрі.