В Україну прибули перші Toyota Land Cruiser 300. Зокрема, партію нових позашляховиків недавно зняли на автовоз в Києві.

Треба сказати, що поява Toyota Land Cruiser 300 в Україні відбулося досить швидко - новинка дебютувала всього лише 1,5 тижні тому, 10 червня. Втім, розвозити позашляховики по ключових ринках Тойота початку завчасно: виробництво LC 300 стартувало ще в травні.

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Не сумніваємося, що перші “трехсоткі” в нашій країні вже розкуплені. Адже це один з найбільш очікуваних автомобілів не тільки цього року, а десятиліття! Його попередник, Toyota LC 200, нагадаємо, випускався з 2007 по 2020 рік.

Новий Land Cruiser 300-й серії побудований на новій платформі GA-F (різновид глобального шасі TNGA), в його конструкції широко застосована не тільки сталь, але і алюміній. Завдяки цьому шасі і кузов сумарно скинули 200 кг.

Автомобіль довжиною 4985 мм і колісною базою 2850 мм, тобто він трохи більше за попередника. За рахунок цього вдалося збільшити простір в салоні. До речі, інтер'єр, так само як і екстер'єр, зберегли брутальну стилістику, але все ж помітно змінилися.

Лінійка двигунів Toyota Land Cruiser 300 включає 3,5-літровий бензиновий V6 віддачею 415 л.с. і обертовим моментом 650 Нм, а також 3,3-літровий дизельний V6, що видає 309 к.с. і 700 Нм. Обидва мотори зістиковано з новою 10-ступінчастою АКПП і повним приводом. Легендарного надійного атмосферного V8 в гаммі немає.

По частині оснащення новий позашляховик може похвалитися пакетом активної безпеки Toyota Safety Sense, система виявлення пішоходів, системою утримання смуги руху, а також функцією допуску по відбитку пальця.