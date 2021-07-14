Хетчбек, універсал та Proceed отримали ряд стилістичних змін та легкі технічні оновлення.

У Європі на модель Ceed припадає 28 відсотків продажів усіх автомобілів Kia. Безперечно, це робить Ceed однією з найважливіших моделей марки, якій доводиться боротись у дуже тісному C-сегменті, бал в якому править Volkswagen Golf. Щоб компактний автомобіль залишався свіжим та конкурентоспроможним, південнокорейський бренд провів йому всебічне оновлення.

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Оновлені Ceed отримали нову передню решітку з помітними металевими акцентами та закриту панель на гібридній версії. Модель отримала нові фари, із зовсім іншою графікою. Особливо помітна зміна оптики ззаду.

Команда дизайнерів Kia також допрацювала бампери, додала нові набори колісних дисків діаметром 17 і 18 дюймів, а також чотири свіжих кольори кузова: зелений Experience Green, сріблястий Yucca Steel Grey, бронзовий відтінок Machined Bronze та зеленаво-жовтий Lemon Splash.

Модифікації всередині менш очевидні. Тут та сама 12,3-дюймова цифрова панель приладів, об’єднана з 10,25-дюймовим сенсорним екраном, що й у попередника. Будуть доступні п'ять варіантів оббивки, три з яких нові, а також у салоні версій GT-Line та GT з’явиться ручка перемикання передач нової форми.

Оновлений Ceed отримав бездротові Apple CarPlay та Android Auto, доповнені зарядним портом USB на центральній консолі для задніх пасажирів. Доступні обігрівачі передніх і задніх сидінь, а також двозонний автоматичний клімат-контроль та звукова система JBL з вісьмома динаміками.

Лінійку моторів відкриває 1-літровий бензиновий турбомотор потужністю 120 кінських сил. Він поставляється з 7-швидкісною автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і вбудованим мотор-генератором, який зменшує споживання пального та шкідливі викиди. Той самий мотор доступний у 100-сильній версії, яка може працювати на газу або бензині. Також є 1,6-літровий дизель з віддачею у 136 к.с. і таким же 48-вольтовим мотор-генератором.

Доступна для універсала плагін-гібридна силова установка поєднує в собі 1,6-літровий двигун GDI з електродвигуном потужністю 44,5 кіловата, літій-полімерним акумулятором потужністю 8,9 кВт-год та 6-швидкісною автоматичною коробкою передач. Плагін-гібрид пропонує комбіновану потужність у 141 к.с. і крутний момент 265 Нм. У режимі EV йому вистачає енергії акумулятора на пробіг у 93 кілометри.

Більшу потужність пропонують версії з 1,5-літровим і 1,6-літровим бензиновими моторами, яка мають віддачу у 160 і 204 к.с., відповідно. Найпотужніший мотор поєднується виключно з семишвидкісним “роботом” DCT.

Виробництво оновлених Ceed розпочнеться у серпні, на заводі в словацькому Жиліні. Постачання стартує у четвертому кварталі цього року.

Фото: оновлена лінійка Kia Ceed 2021 року / Kia