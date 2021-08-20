Зброя призначена для війни з нудьгою та сірою буденністю. І це надувні кульки з водою.

У рекламному міні-фільмі американського представництва Audi USA зібрали цілу плеяду відомих автомобільних персоналій: Вальтер Рорль, Ганс-Йоахім Штук, Даг деМуро, Херлі Хейвуд, Том Крістенсен.

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Легендарні особистості зі світу автоспорту з’являються у відео з не менш славнозвісними спортивними автомобілями Audi. Так, Вальтер Рорль прибуває у котеджне містечко на легендарному ралійному боліді Quattro S1 групи В, Ганса-Йоахім Штук – на Audi 90 Quattro IMSA GTO, а Даг ДеМуро намагається розповісти про свій універсал RS 2 Avant, Том Крістенсен з'являється у своєму прототипі Audi R18 Le Mans Prototype, Херлі Хейвуд красується у боліді IMSA 90 GTO.

Також у ролику можна побачити ще кілька знакових для Audi спорткарів, включаючи Auto Union Type C, Audi Sport Quattro та майже кожен сучасний автомобіль з лінійки RS і кілька електромобілів. А ще цілий рій дронів, як у концепта електрокара Audi AI:TRAIL Quattro. Сам концептуальний позашляховик також з’являється у кадрі в супроводі пари інших концептів.