Під час презентації концепту EL1, компанія E-Legend пообіцяла випустити 30 таких машин.

Безпосереднього зв’язку з Audi концепт E-Legend EL1 не має, а лиш віддає данину легендарному ралійному автомобілю.

E-Legend EL1 був задуманий, як сучасна ітерація культового ралійного Audi Sport Quattro S1. Він приводиться у рух трьома електродвигунами, один з яких встановлений на передній осі, а ще два – на задній. Комбінована віддача установки сягає 816 к.с. Живлення моторам забезпечує акумуляторна батарея на 90 кВт-год.

Новоявлений виробник заявляє, що EL1 прискорюється до 100 км/год за 2,8 секунди, а відмітку у 200 км/год пройде менш ніж за 10 секунд, після старту. Максимальна швидкість електрокара – 255 км/год.

Акумулятор забезпечує спорткару запас ходу в 400 кілометрів. А в інтенсивному режимі водіння SportPlus енергії вистачить на два кола на треку Нюрбургрінг. Електрокар також має систему векторизації крутного моменту, щоб полегшити управління.

Компанія E-Legend не повідомляє, звідки походить силова установка EL1, однак ймовірно, значна частина компонентів була запозичена у Porsche Taycan, а відтак він буде здатний до швидкої зарядки. Відомо, що акумулятор оснащений складною системою рідинного охолодження.

Всього компанія планує випустити 30 таких машин, перші примірники яких мають бути готові вже наступного року. Кожен автомобіль коштуватиме понад 1 мільйон євро. Слідом за EL1 компанія E-Legend планує створити моделі EL2 та EL3, перша з яких буде сучасною ітерацією ралійного купе Lancia Stratos HF Stradale 1972-74 років.

Фото: концепт E-Legend EL1 / E-Legend