Во время презентации концепта EL1 компания E-Legend пообещала выпустить 30 таких машин.

Непосредственной связи с Audi концепт E-Legend EL1 не имеет, а лишь отдает дань легендарному раллийному автомобилю.

E-Legend EL1 был задуман как современная итерация культового раллийного Audi Sport Quattro S1. Он приводится в движение тремя электродвигателями, один из которых установлен на передней оси, а еще два – на задней. Комбинированная отдача установки достигает 816 л.с. Питание моторам обеспечивает аккумуляторная батарея на 90 кВт-ч.

Новоявленный производитель заявляет, что EL1 ускоряется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а отметку в 200 км/ч пройдет менее чем за 10 секунд после старта. Максимальная скорость электрокара – 255 км/ч.

Аккумулятор обеспечивает спорткару запас хода в 400 километров. А в интенсивном режиме вождения SportPlus энергии хватит на два круга на треке Нюрбургринг. Электрокар также имеет систему векторизации крутящего момента, чтобы облегчить управление.

Компания E-Legend не сообщает, откуда происходит силовая установка EL1, однако, вероятно, значительная часть компонентов была позаимствована у Porsche Taycan, а значит он будет способен к быстрой зарядке. Известно, что аккумулятор оснащен сложной системой жидкостного охлаждения.

Всего компания планирует выпустить 30 таких машин, первые экземпляры которых должны быть готовы уже в следующем году. Каждый автомобиль будет стоить более 1 миллиона евро. Вслед за EL1 компания E-Legend планирует создать модели EL2 и EL3, первая из которых будет современной итерацией раллийного купе Lancia Stratos HF Stradale 1972-74 годов.

Фото: концепт E-Legend EL1 / E-Legend