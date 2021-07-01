Стартовали официальные продажи электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5

Хюндай Мотор Украина начинает продажи новой электрической модели, Hyundai Ioniq 5. В Украине модель будет доступна с двумя батареями на выбор: 58 kWh или 73 kWh, моно или полным приводом по цене от $49 242 (1 348 600 грн.) Поставки автомобиля в салоны официальных дилеров Hyundai начнутся во второй половине июля этого года.

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Hyundai Ioniq 5 будет представлен в Украине в 2-х комплектациях с 2-мя типами батарей, моно и полным приводом.

Комплектация Elegance стоимостью от $49 242 (1 348 600 грн.). В ней будут доступны пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, адаптивный круиз контроль на базе данных из навигационной системы, электропривод двери багажного отделения, комбинированная отделка сидений, электрорегулировка сидения водителя и переднего пассажира, цифровая панель приборов 12,3” и мультимедийная система с 12,3”, подвижная средняя консоль, подогрев передних сидений и руля, бесключевой доступ Smart Key, светодиодные передние и задние фары, литые диски r19 и др.

Комплектация TOP стоимостью от $54 165 (1 483 400 грн). Дополнительно к оборудованию, доступному в версии Elegance, покупатель получит расширенный пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, систему кругового обзора, систему дистанционной парковки, вентиляцию передних и подогрев задних сидений, аудио систему Bose, отделку сидений и передней консоли кожей, автоматические скрытые дверные ручки и др.

Кроме этого в дополнительных пакетах можно заказать проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, режим экстра-комфорта Relaxation Seat для передних сидений, память настроек сиденья водителя и переднего пассажира, электрорегулировку заднего ряда сидений, панорамную крышу и люк с солнечной батареей.

Можно выбрать один из двух вариантов батарей: 58 кВт или 73 кВт. Полный привод вместе с топовой батареей генерируют комбинированную выходную мощность 225 кВт-ч и 605 Нм крутящего момента. Эта конфигурация обеспечивает разгонную динамику от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. При оснащении моноприводом и аккумулятором на 73 кВт, максимальная дальность хода IONIQ 5 на одном заряде составит до 480 км, согласно WLTP.