Стартували офіційні продажі електричного кросоверу Hyundai Ioniq 5

Хюндай Мотор Україна розпочинає продаж нової електричної модел, Hyundai Ioniq 5. В Україні модель буде доступна з двома батареями на вибір: 58 kWh або 73 kWh, моно або повним приводом за ціною від $49 242 (1 348 600 грн.) Поставки автомобіля в салони офіційних дилерів Hyundai почнуться у другій половині липня цього року.

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Hyundai Ioniq 5 буде представлений в Україні у 2-ох комплектаціях, з 2-ма типами батарей, моно та повним приводом.

У комплектація Elegance, вартістю від $49 242 (1 348 600 грн.). В ній будуть доступні пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, адаптивний круїз контроль на базі даних з навігаційної системи, електропривід дверей багажного відділення, комбіноване оздоблення сидінь, електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира, цифрова панель приладів 12,3’’ та мультимедійна система 12,3 ‘’, рухома середня консоль, підігрів передніх сидінь та керма, безключовий доступ Smart Key, свтлодіодні передні та задні фари, литі диски r19 та ін.

У комплектації TOP, вартістю від $54 165 (1 483 400 грн). додатково до обладнання, доступного в версії Elegance, покупець отримає розширений пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, систему кругового огляду, систему дистанційного паркування, вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь, аудіо систему Bose, оздоблення сидінь та передньої консолі шкірою, автоматичні приховані дверні ручки та ін.

Окрім цього в додаткових пакетах можна замовити проекційний дисплей з функцією доповненої реальності, режим екстра-комфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, пам'ять налаштувань сидіння водія та переднього пасажира, електрорегулювання заднього ряду сидінь, панорамний дах та дах з сонячною батареєю.

Можна вибрати один із двох варіантів батарей: 58 кВт або 73 кВт. Повний привід разом з топовою батареєю генерують комбіновану вихідну потужність 225 кВт-год та 605 Нм крутного моменту. Ця конфігурація забезпечує розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди. При оснащені моноприводом та акумулятором на 73 кВт, максимальна дальність ходу IONIQ 5 на одному заряді складатиме до 480 км , згідно WLTP.