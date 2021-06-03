Для тих, хто сумнівається у доцільності придбання електрокара, це має стати чудовою можливістю зважити всі "за" і "проти".

Портал Automotive News повідомляє, що Hyundai планує запустити у США програму “спробуй перед покупкою”, щоб збільшити продажі нещодавно представленого Ioniq 5.

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Поки терміни та умови остаточно затверджені, однак є інформація, що південнокорейська фірма планує запропонувати те, що можна коротко оформити як короткостроковий лізинг.

Водії, які розглядають можливість придбати Ioniq 5, але не впевнені, чи зможуть вони жити з певними нюансами щодо запасу ходу електромобіля та його зарядки, зможуть узяти електрокар на тримісячний тест. Hyundai збиратиме платежі, що відповідають використанню автомобіля, страхуванню та тому незначному сервісному обслуговуванню, яке потребує новий електрокар.

Вартість такого тест-драйву Ioniq 5 для клієнтів поки невідома, але Hyundai наголошує, що не має на меті конкурувати з компаніями оренди автомобілів, а лише зацікавити більше людей та підвести їх до купівлі авто.

“Коли ви вагаєтесь перед покупкою, але маєте змогу перевірити і підтвердити для себе доцільність продукту у повсякденному житті, ви, як правило, захочете придбати це”, – зазначив Олабісі Бойл, віце-президент компанії з питань планування та стратегії мобільності, в інтерв’ю Automotive News. “Ми сподіваємось, що потенційні покупці таким чином стануть фактичними покупцями“.

За попередніми даними, можливість тестової оренди відкриється в обраних штатах США до кінця цього року, а у наступному система діятиме у всій країні. Ioniq 5 буде пропонуватися у трьох комплектаціях, що називаються SE, SEL та Limited. Електрокари для Північної Америки мають акумуляторну батарею на 77,4 кіловат-години, яка забезпечує пробіг на одному заряді до 480 кілометрів. Силова установка на задній осі продукує потужність у 225 кінських сил. Запас ходу зменшується приблизно до 390 кілометрів, коли покупці вибирають 320-сильну двомоторну версію з повним приводом.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai