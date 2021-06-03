Для тех, кто сомневается в целесообразности приобретения электрокара это должно стать отличной возможностью взвесить все "за" и "против".

Портал Automotive News сообщает, что Hyundai планирует запустить в США программу "попробуй перед покупкой", чтобы увеличить продажи недавно представленного Ioniq 5.

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Пока сроки и условия окончательно утверждены, однако есть информация, что южнокорейская фирма планирует предложить то, что можно коротко оформить как краткосрочный лизинг. Водители, которые рассматривают возможность приобрести Ioniq 5, но не уверены, смогут ли они жить с определенными нюансами относительно запаса хода электромобиля и его зарядки, смогут взять электрокар на трехмесячный тест. Hyundai будет собирать платежи, которые соответствуют использованию автомобиля, страхованию и тому незначительному сервисному обслуживанию, которое требует новый электрокар.

Стоимость такого тест-драйва Ioniq 5 для клиентов пока неизвестна, но Hyundai подчеркивает, что не имеет целью конкурировать с компаниями аренды автомобилей, а только заинтересовать больше людей и подвести их к покупке авто.

"Когда вы колеблетесь перед покупкой, но можете проверить и подтвердить для себя целесообразность продукта в повседневной жизни, вы, как правило, захотите приобрести это", – отметил Олабиси Бойл, вице-президент компании по вопросам планирования и стратегии мобильности, в интервью Automotive News. "Мы надеемся, что потенциальные покупатели таким образом станут фактическими покупателями".

По предварительным данным, возможность тестовой аренды откроется в выбранных штатах США до конца этого года, а в следующем система будет действовать по всей стране. Ioniq 5 будет предлагаться в трех комплектациях, которые называются SE, SEL и Limited. Электрокары для Северной Америки имеют аккумуляторную батарею на 77,4 киловатт-часа, которая обеспечивает пробег на одном заряде до 480 километров. Силовая установка на задней оси производит мощность в 225 лошадиных сил. Запас хода уменьшается примерно до 390 километров, когда покупатели выбирают 320-сильную двухмоторную версию с полным приводом.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai