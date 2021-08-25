Серед нагород – два титули "кращий з кращих" і 15 відзнак "переможець", але жодна з них не вшановує дизайн автомобіля Hyundai.

Експертне журі конкурсу Red Dot оцінило усі технологічні кампанії на ринку та визнало Little Big e-Motion від Hyundai Motor “кращим з кращих” у категорії “Фільми та анімація”.

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Кампанія Little Big e-Motion була заснована на технології Hyundai Emotion Adaptive Vehicle Control, яка допомагає маленьким пацієнтам переходити з лікарняних ліжок до процедурних кімнат і назад. Ця ж технологія була відзначена сріблом на Нью-Йоркському фестивалі реклами 2021 року.

Ще один титул “кращий з кращих” Hyundai отримав у категорії “Інтерфейси та взаємодія”. Нагороду отримав дизайн мультимедійний комплекс Jong-e для електромобілів Hyundai, який вперше був застосований в IONIQ 5. Графічний користувальницький інтерфейс (GUI) системи Jong-e дозволяє налаштувати атмосферу в салоні, вибравши м'які, вишукані або яскраві відтінки підсвічування з дизайнерськими елементами в стилі “параметричних пікселів”, які візуально повторюють рішення, використані для зовнішніх вогнів моделі IONIQ 5.

П'ятнадцять інших кампаній та дизайнів від Hyundai були нагороджені у семи категоріях Red Dot Design Awards за бренди та комунікаційний дизайн. Кампанія Hyundai “Це ми”, яка демонструє надію та солідарність у подоланні Covid-19, перемогла у категорії “Фільми та анімація”.

Фото: Hyundai отримав 17 нагород від Red Dot Awards / Hyundai

Тематичний дизайн Aqua інформаційно-розважальної системи Hyundai також отримав нагороду Red Dot Award, що є другою відзнакою в цьому році за цей же елемент, після того, як вона отримала нагороду iF Design Award.

Творчі команди Hyundai також були нагороджені за свої рекламні кампанії, такі як Q Ambient для London Eye, а також за кампанію H2U.