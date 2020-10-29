Це дитячий електромобіль з дизайном у стилі концепта 45 EV.

Унікальний електричний бебі-кар оснащений технологією адаптивного управління автомобілем (EAVC). Корейський автовиробник обіцяє долучити до електричної мобільності наймолодшу аудиторію.

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Зовнішній стиль цього мініатюрного електромобіля заснований на концепції EV 45, яку Hyundai представила у 2019 році на Міжнародному автосалоні у Франкфурті. Дизайнери Hyundai адаптували фірмовий дизайн “кінетичної кубічності” концепта “45” для поки що безіменного дитячого кабріолета.

Крихітка оснащена парою електромоторів постійного струму, які забезпечують йому блискавичну максимальну швидкість у 7 км/год. Запас ходу мініатюрного електрокара поки офіційно не встановленоий, однак повідомляється, що “усмішка водія стимулює транспортний засіб рухатись далі на основі технології Emotion Adaptive Vehicle Control”. Деталі загадкової технології не розкриваються.

Фото: дитячий електромобіль Hyundai / Hyundai

Насолоджуватись поїздкою зможе лише один малюк, оскільки електрокар – одномісний. Його кузов виготовлений з дерева і пофарбований у сріблястий колір з блакитним відливом Performance Blue з помаранчевими акцентами.





Додаткові подробиці про дитячий електрокар виробник обіцяє розкрити найближчим часом.