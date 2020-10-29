Это детский электромобиль с дизайном в стиле концепта 45 EV.

Уникальный электрический бэби-кар оснащен технологией адаптивного управления автомобилем (EAVC). Корейский автопроизводитель обещает привлечь к электрической мобильности молодую аудиторию.

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Внешний стиль этого миниатюрного электромобиля основан на концепции EV 45, которую Hyundai представила в 2019 году на Международном автосалоне во Франкфурте. Дизайнеры Hyundai адаптировали фирменный дизайн "кинетической кубичности" концепта "45" для пока безымянного детского кабриолета.

Крошка оснащена парой электромоторов постоянного тока, которые обеспечивают ему молниеносную максимальную скорость в 7 км/ч. Запас хода миниатюрного электрокара пока официально не установлен, однако сообщается, что "улыбка водителя стимулирует транспортное средство двигаться дальше на основе технологии Emotion Adaptive Vehicle Control". Детали загадочной технологии не раскрываются.

Фото: детский электромобиль Hyundai / Hyundai

Наслаждаться поездкой сможет только один малыш, так как электрокар – одноместный. Его кузов изготовлен из дерева и окрашен в серебристый цвет с голубым отливом Performance Blue с оранжевыми акцентами.



Дополнительные подробности о детском электрокаре производитель обещает раскрыть в ближайшее время.