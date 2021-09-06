Німецький виробник представляє бачення електричного субкомпактного автомобіля з цінником між 20 та 25 тисячами євро.

Серійну ітерацію концепта Volkswagen ID. LIFE, представленого на автосалоні IAA у Мюнхені, німецький виробник обіцяє вивести на ринок у 2025 році.

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Найменший представник родини Volkswagen ID орієнтований на наймолодшу аудиторію покупців. Він поєднує екологічність та високі технології, а також переосмислює суть класу кросоверів. Хоча він має “м’язисті” форми, високий кліренс та великі колеса, його середовищем є місто.

ID. LIFE пропонує просторий салон з можливістю трансформації, а також можливість подорожувати під відкритим небом, завдяки знімному текстильному даху.

Значна частина матеріалів, з яких зроблений електрокар, є продуктом вторинного перероблення. Список екологічних матеріалів включає шини з переробленої гуми, справжній деревний шпон та велюрову тканину ArtVelours Eco з переробленого поліетилентерефталату (ПЕТ).

Інтер'єр компактного електрокара орієнтований на цифровізацію: камери замість дзеркал, інтеграція зі смартфоном, сенсорні поверхні на кермі – це елементи машини завтрашнього дня. Завдяки універсальному регульованому сидінню та висувному проєкційному екрану, салон ID. LIFE можна швидко перетворити на ігрову або кінотеатр.

У рух ID. LIFE повинен приводити електромотор потужністю 234 к.с., який обертатиме передні колеса. Volkswagen каже, що він дозволить прискорюватись від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Акумулятор забезпечить запас ходу близько 400 кілометрів.

Фото: концепт Volkswagen ID. LIFE / Volkswagen