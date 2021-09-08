Шоукар впервые появился на публике, демонстрируя вид будущего электрического ситикара с историческим именем.

Renault 5 Prototype был представлен в начале этого года, вместе со стратегией глобальных изменений "Ренолюция". С тех пор в концепте ничего не изменилось, но на автошоу в Мюнхене французский бренд сообщил сроки выхода серийной "Пятерки".

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Рядом с глобальной новинкой – электрическим кроссовером Megane E-Tech, стенд французского бренда в Мюнхене украсили винтажные хэтчбеки Renault 5 и их современная итерация в форме яркого электрического концепта Renault 5 Prototype.

С будущим хэтчбеком Renault хочет "сделать электромобили широкодоступными по всей Европе". Он опирается на стиль оригинального автомобиля, перенесенный в новую эру директором дизайна Жилем Видалем и его командой.

Фото: электрический хэтчбек Renault 5 Prototype / Renault

На мероприятии в Мюнхене посетители смогли познакомиться с этим электрокаром, построенным на основе электрической версии платформы CMF-B, которая является общей для последних Clio, Captur, Nissan Juke и Note. Остальные технические подробности об электрокаре пока держатся в тайне.

Новое поколение Renault 5 будет выпускаться на том же заводе, что и его предшественник почти 50 лет назад. Автопроизводитель планирует собирать около 400 тысяч электромобилей ежегодно. На рынке новинка должна появиться в 2024 году.