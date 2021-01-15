Миниатюрный ситикар станет символом "Ренолюции" - стратегии глобальных изменений для французского бренда в частности и группы компаний Renault в целом.

Renault 5 Prototype – компактный городской электромобиль, источником вдохновения для которого стала популярная историческая модель Renault 5. Французский конкурент Honda e дебютирует в серийном виде до 2025 года.

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Стилистику оригинальной малолитражки Renault 5 дизайнеры передали за счет как самой формы кузова, так и мелких деталей, таких как колесные диски, асимметричный проем в капоте и задний логотип. Передний и задний логотипы электрокара подсвечиваются, когда автомобиль “просыпается”. Противотуманные фары в бампере одновременно выполняют функцию ходовых огней, а в задних фонарях имеются воздушные заслонки. Лючок зарядного порта спрятан за черной панелью на капоте.

Интересовавший деталь привлекает к себе внимание – логотип Renault, выполненный в виде удвоения фирменного ромба. О новой символике бренда в рамках “Ренолюции” производитель не сообщал, поэтому появление такого лого вызывает вопросы. При этом, концепт кроссовера Bigster, подконтрольного бренду Dacia, также продемонстрировал новый логотип.

Фото: Renault 5 Prototype / Renault

Полностью цифровой кокпит, кресла с подсветкой в подголовниках, отделка интерьера, что призвано формировать ощущение домашнего уюта – несмотря на концептуальность прототипа, в нем нет ничего, что не могло бы пойти в серию. Тем не менее, никаких технических подробностей о предстоящей новинке пока нет.